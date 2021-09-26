Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 7.
Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Deniz Türüç'ün pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Visca'nın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta kaleci Gökhan'a çarpan meşin yuvarlağı Rizespor savunması uzaklaştırdı.
55. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası içi penaltı noktası yakınlarında topa sahip olan Okaka'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
67. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Okaka'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'dan oyun alanına döndü.
75. dakikada sağ taraftan Visca'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Okaka'nın yaptığı yarım vole vuruşu filelerle buluştu. 3-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Arda Kardeşler, İlker Takpak, Yusuf Bozdoğan
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Youssouf, Ravil Tagir, Lima, Tolga Ciğerci (Zulj dk. 80 ?), Visca (Emre Kaplan dk. 90+1 ?), Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir (Ponck dk. 72), Deniz Türüç (Chadli dk. 72), Okaka (Atabey dk. 80 ?)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Aleksic, Guldbrandsen, Muhammet Can Yazıcı
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim Ay, Holmen, Alberk Koç, Yasin Pehlivan (Sabo dk. 63), Alper Potuk (Dokovic dk. 85 ?), Bolaise (Pohjanpalo dk. 63), Boyd (Aminu dk. 63), Dabo, Remy
Yedekler: Tarık Çetin, Deniz Hümmet, Emir Han Topçu, Seyfettin Anıl, Güvenç Usta, Eren Karadağ
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Okaka (dk. 24, 55 ve 75) (Medipol Başakşehir)