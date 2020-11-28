Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Denizlispor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10.
Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Demba Ba'nın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
62. dakikada Sacko'nun pasında sağ tarafta topla buluşan Özer'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
90+1. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından yaptığı yerden vuruşta top kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topu takip eden Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2
90+4. dakikada Skrtel'in ceza sahası içerisinde Mustafa Yumlu'ya yaptığı müdahaleyi hakem Arda Kardeşler VAR'a danışarak penaltı olarak değerlendirdi.
90+7. dakikada Murawski'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın kapattığı sağ köşeden filelere gitti. 3-3
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey
Medipol Başakşehir: Volkan, Rafael(Ravil Tagir dk. 85 ?), Ponck, Skrtel, Deniz, İrfan Can (Azubuike dk. 68), Mahmut (Guiliano dk. 78), Visca (Hasan Ali dk. 68), Chadli, Guldbrandsen, Demba Ba (Berkay dk. 78)
Yedekler: Ahmet Said, Epureanu, Kerim Frei, Mbombo, Cemali Sertel
Teknik Direktör: Okan Buruk
Denizlispor: Pantilimon, Lopes (Bergdich dk. 46), Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Özer Özdemir, Murawski, Bakalorz (Mesanovic dk. 46), Aissati, Sacko (Recep Niyaz dk. 82 ?), Sagal, Rodallega
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Cenk , Muhammet Özkal, Varela, Alihan Kalkan, Leisman, Muhammed Eren Kalyoncu
Teknik Sorumlu: Kenan Atik
Goller: Guldbrandsen (dk. 11 ve 21), Demba Ba (dk. 60) (Medipol Başakşehir), Özer (dk. 62), Rodallega (dk. 90+1), Murawski (dk. 90+7 pen.) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Lopes (Denizlispor), Chadli, Skrtel (Medipol Başakşehir)