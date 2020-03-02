Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 24.
Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Müsabaka Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı dışına çıktı.
51. dakikada sol taraftan topla ceza sahası içine giren Demba Ba'nın çevirdiği topla buluşan Clichy'nin yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
63. dakikada Caiçara'nın sağ taraftan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan İrfan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kenan'ın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic'in yaptığı vuruşta topu kaleci Günay oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Demba Ba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Zorbay Küçük, Alpaslan Dedeş, İlker Takpak
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci (Azabuike dk. 69), Mahmut, Visca, Aleksic (Berkay dk. 91 ?), Elia (Demba Ba dk. 46), Crivelli
Yedekler: Volkan, Aziz, Ponck, Uğur, Mehmet, Gökhan İnler, Gulbrandsen,
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Junior Morais, Sousa (Furkan dk. 81 ?), Twumasi, Güray Vural (Diarra dk. 67), Maxim, Kayode (Kenan dk. 66)
Yedekler: Haydar, Ulaş, Olkowski, Kubilay, Pawlowski, Chibsah, Erdem
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Clichy (dk. 51), İrfan Can (dk. 63), Demba Ba (dk. 76) (Başakşehir), Kenan (dk. 72) (Gaziantep)
Sarı kartlar: Skrtel (Başakşehir), Sumudica (T.D.) (Gaziantep)