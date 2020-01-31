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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 20.

Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Müsabaka Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Demba Ba'nın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Visca'nın savunmayı çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1


59. dakikada sağ çaprazdan Polomat'ın kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından auta çıktı.


73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Crivelli'nin ceza sahası içine verdiği pasta Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Mahmut (Ponck dk. 86 ?), Azubuike, Elia (Guldbrandsen dk. 77), Viscax, Crivelli, Demba Ba (Aleksic dk. 80 ?)


Yedekler: Volkan, Ahmet, Mehmet Topal, Aziz Eraltay, Uğur, Muhammed Emin, Emre


Teknik Direktör: Okan Buruk


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Polomat, Mattias, Toure, Erdem, Baiano, Yasin (Nadir dk. 80 ?), Berat (Soner dk. 67), Ayite, Candeias (Rahmetullah dk. 80 ?), Sefa


Yedekler: Ertaç, Ahmet, Halil İbrahim, Jens, Diallo, Ramos, İlker


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Crivelli (dk. 8), Visca (dk. 48 ve 73) (Başakşehir), Ayite (dk. 29) (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Baiano (Gençlerbirliği), Crivelli (Başakşehir)

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