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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 4 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sol taraftan Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


2. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Orgill'in kaleye sokularak yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi. Mert'ten dönen topu Başakşehir savunması uzaklaştırdı.


10. dakikada Rafael, ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.


11. dakikada Visca'nın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu. 1-0


13. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Mert yerden kale önüne çevirdi. Penaltı noktası yakınlarında Bünyamin'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.


14. dakikada sağ taraftan Mert'in yaptığı ortada ceza sahası içi sol çaprazında Podolski'nin şık şutuyla meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


21. dakikada ceza sahası içerisinde Ersan Gülüm'ün Skrtel'e yaptığı müdahaleyi hakem Ali Palabıyık penaltı olarak değerlendirdi.


23. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Boffin oyun alanına çeldi. Dönen topu takip eden Visca'nın dokunuşunda top ağlarla buluştu. 2-1


27. dakikada sağ taraftan Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı yakınlarında İrfan Can bekletmeden şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1


35. dakikada Demba Ba'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Crivelli'nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1


41. dakikada Amilton'un Rafael'e yaptığı müdahaleyi hakem Ali Palabıyık önce sarı kart olarak değerlendirdi. Hakem Palabıyık VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek, Amilton'a kırmızı kart göstererek oyundan attı.



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan


Medipol Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mahmut, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Crivelli, Demba Ba


Yedekler: Volkan, Hasan Ali, Ravil Tagir, Ponck, Mehmet Topal, Aleksic, Berkay Özcan, Guiliano, Kerim Frei, Guldbrandsen


Teknik Direktör: Okan Buruk


Antalyaspor: Boffin, Mert Yılmaz, Ersan, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Bünyamin, Amilton, Orgill, Podolski


Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ali Eren İyican, Mevlüt Han Ekelik, Imeri, Jahovic, Gökdeniz Bayrakdar


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Goller: Visca (dk. 11 ve 23 pen.), İrfan Can (dk. 26), Crivelli (dk. 35) (Medipol Başakşehir), Podolski (dk. 14) (Antalyaspor)


Kırmızı kart: Amilton (dk. 41) (Antalyaspor)

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