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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 4 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada İrfan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka tarafa seken topa Clichy yerden vurdu. Kaleci Fatih'ten dönen topu Demba Ba boş ağlara gönderdi. 1-0


6. dakikada sağ kanattan Visca'nın ceza sahası içine yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


23. dakikada Veysel'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmadan seken top kaleye yöneldi. Kaleci Mert meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.


26. dakikada sol taraftan Clichy'nin ön direğe açtığı ortada Kasımpaşalı Fernandes'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0


27. dakikada sol kanatta Elia'nın ceza sahası içine yerden açtığı ortada Visca'nın şutunu kaleci Fatih tokatladı. Dönen top önünde kalan Demba Ba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Asım Yusuf Öz


Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli


Yedekler: Volkan, Aziz, Vieira, Uğur, Kerim, Berkay, Azabuike, Gökhan, Aleksic, Robinho


Teknik Direktör: Okan Buruk


Kasımpaşa: Fatih, Veigneau, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Fernandes, Thiam, Quaresma, Hajradinovic, Koita


Yedekler: Murat, Mehmet, Uğurcan, Çağatay, Furkan, Heintz, İlhan, Mustafa, Hakan


Teknik Direktör: Tayfur Havutçu


Goller: Demba Ba (dk. 2 ve 27), Crivelli (dk. 6), Fernandes (dk. 26 k.k.) (Başakşehir)


Sarı kartlar: Thiam, Veigneau (Kasımpaşa), Crivelli (Başakşehir)

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