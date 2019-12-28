Süper Lig: Medipol Başakşehir: 4 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17.
Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada İrfan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka tarafa seken topa Clichy yerden vurdu. Kaleci Fatih'ten dönen topu Demba Ba boş ağlara gönderdi. 1-0
6. dakikada sağ kanattan Visca'nın ceza sahası içine yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
23. dakikada Veysel'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmadan seken top kaleye yöneldi. Kaleci Mert meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
26. dakikada sol taraftan Clichy'nin ön direğe açtığı ortada Kasımpaşalı Fernandes'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
27. dakikada sol kanatta Elia'nın ceza sahası içine yerden açtığı ortada Visca'nın şutunu kaleci Fatih tokatladı. Dönen top önünde kalan Demba Ba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Asım Yusuf Öz
Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli
Yedekler: Volkan, Aziz, Vieira, Uğur, Kerim, Berkay, Azabuike, Gökhan, Aleksic, Robinho
Teknik Direktör: Okan Buruk
Kasımpaşa: Fatih, Veigneau, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Fernandes, Thiam, Quaresma, Hajradinovic, Koita
Yedekler: Murat, Mehmet, Uğurcan, Çağatay, Furkan, Heintz, İlhan, Mustafa, Hakan
Teknik Direktör: Tayfur Havutçu
Goller: Demba Ba (dk. 2 ve 27), Crivelli (dk. 6), Fernandes (dk. 26 k.k.) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Thiam, Veigneau (Kasımpaşa), Crivelli (Başakşehir)