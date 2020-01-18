İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 4 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 18.

Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada Bifouma'nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Guilherme'nin şutunu Mert Günok kornere çeldi.


64. dakikada Umut Bulut'un pasında ceza sahası içinde Jahovic'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-1


75. dakikada gelişen Malatya atağında Guilherme'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Mert gole izin vermedi.


81. dakikada Başakşehir'in ceza alanın hemen dışından kazandığı frikikte topun başına geçen Junior Caiçara'nın yaptığı şık vuruş yan ağlarda kaldı.


90+2. dakikada İrfan Can'ın kullandığı korner atışında ön direkte topla Aleksic'in kafa vuruşunda Farnolle gole izin vermedi.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Serkan Tokat, Tarık Ongun, İbrahim Çağlar Uyarcan


M.Başakşehir: Mert, Çaiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Gulbrandsen dk. 83 ?), İrfan Can, Edin Visca (Aleksic dk. 76), Elia, Crivelli, Demba Ba (Mehmet Topal dk. 67)


Yedekler: Volkan Babacan, Uğur, Skrtel, Aziz Behich, Azubuike, Berkay, Kerim Frei


Teknik Direktör: Okan Buruk


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina (Murat dk. 45), Hadebe, Sakıb, Robin Yalçın, Acquah (Donald dk. 76), Bifouma, Fofana (Umut Bulut dk. 61), Guilherme, Jahovic


Yedekler: Ufuk, Mustafa Akbaş, Özer Özdemir, Chaaleli, Ahmed Ildız, Gökhan Töre, Erkan Kaş


Teknik Sorumlu: Ali Ravcı


Goller: Visca (dk. 22), Demba Ba (dk. 27), İrfan Can (dk. 33), Mahmut Tekdemir (dk. 41) (Medipol Başakşehir), Jahovic (dk. 64) (Yeni Malatyaspor)


Sarı katlar: İrfan Can, Demba Ba (Medipol Başakşehir), Bifouma, Acquah, Robin Yalçın, Hadebe (Yeni Malatyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.