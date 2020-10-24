Süper Lig: Medipol Başakşehir: 5 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 6.
Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılatığı Antalyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Mbombo'nun plase şutunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
50. dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Deniz Türüç'ün yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğin yanına çarparak auta gitti.
60. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Podolski'nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.
83. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Demba Ba'nın ortaya gönderdiği topa kale önünde Guiliano'nun dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-1
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan
Medipol Başakşehir: Mert, Rafael (Berkay Özcan dk. 46), Skrtel (Ponck dk. 46), Epureanu, Mbombo (Hasan Ali dk. 62), Mahmut (Guldbrandsen dk. 71), İrfan Can, Visca, Deniz Türüç (Guiliano dk. 62), Crivelli, Demba Ba
Yedekler: Volkan, Ravil Tagir, Mehmet Topal, Aleksic, Kerim Frei
Teknik Direktör: Okan Buruk
Antalyaspor: Boffin, Mert Yılmaz, Ersan, Veysel (Imeri dk. 76), Naldo, Kudryashov, Nuri, Bünyamin (Mevlüt Han Ekelik dk. 89 ?), Amilton, Orgill (Gökdeniz Bayrakdar dk. 61), Podolski (Jahovic dk. 61)
Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ali Eren İyican
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Visca (dk. 11 ve 23 pen.), İrfan Can (dk. 26), Crivelli (dk. 35), Guiliano (dk. 83) (Medipol Başakşehir), Podolski (dk. 14) (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Amilton (dk. 41) (Antalyaspor)