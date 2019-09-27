Süper Lig: Medipol Başakşehir: 5 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 6.
Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Müsabaka Başakşehir'in 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
63. dakikada ceza sahasında topla buluşan Aleksic'in şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.
75. dakikada Caiçara'nın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
87. dakikada sol kanatta topla buluşan Elia'nın ceza sahası içine açtığı ortada Crivelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0
90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay
Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut (Azubuike dk. 83 ?), İrfan Canx, Visca, Aleksic (Arda dk. 87 ?), Gulbrandsen (Elia dk. 70), Crivelli
Yedekler: Volkan, Mehmet Topal, Demba Ba, Aziz, Uğur, Robinho, Gökhan
Teknik Sorumlu: Okan Buruk
Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Vetrih (Barış dk. 82 ?), Attamah, De Pauw (Sasse dk. 46), Boldrin, Samudio, Scepovic(Oğulcan dk. 46)
Yedekler: Tarık, Abdullah, Diomande, Burak, Oğuz Kağan, Orhan
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Aleksic (dk. 19 ve 75), Guldbrandsen (dk. 33), Crivelli (dk. 87), İrfan Can (dk. 90) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Melnjak, Sasse (Çaykur Rizespor)