İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 5 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Müsabaka Başakşehir'in 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


63. dakikada ceza sahasında topla buluşan Aleksic'in şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.


75. dakikada Caiçara'nın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0


87. dakikada sol kanatta topla buluşan Elia'nın ceza sahası içine açtığı ortada Crivelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0


90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay


Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut (Azubuike dk. 83 ?), İrfan Canx, Visca, Aleksic (Arda dk. 87 ?), Gulbrandsen (Elia dk. 70), Crivelli


Yedekler: Volkan, Mehmet Topal, Demba Ba, Aziz, Uğur, Robinho, Gökhan


Teknik Sorumlu: Okan Buruk


Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Vetrih (Barış dk. 82 ?), Attamah, De Pauw (Sasse dk. 46), Boldrin, Samudio, Scepovic(Oğulcan dk. 46)


Yedekler: Tarık, Abdullah, Diomande, Burak, Oğuz Kağan, Orhan


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Goller: Aleksic (dk. 19 ve 75), Guldbrandsen (dk. 33), Crivelli (dk. 87), İrfan Can (dk. 90) (Başakşehir)


Sarı kartlar: Melnjak, Sasse (Çaykur Rizespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.