Süper Lig: Medipol Başakşehir: 5 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Quaresma'nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde topla buluşan Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

57. dakikada sol kanattan Elia'nın yerden verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak hakem Atilla Karaoğlan VAR'dan gelen ofsayt kararından dolayı golü iptal etti.

62. dakikada sağ kanatta topu süren Visca'nın yerden pasında ceza sahası içinden Elia'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0

64. dakikada ceza sahasına topla giren Quaresma'nın şutunda Epureanu topa eliyle müdahale etti. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Quaresma topu ağlara gönderdi. 5-1

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Asım Yusuf Öz

Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can (Berkay dk. 81 ?), Mehmet Topal (Azabuike dk. 87 ?), Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli (Aleksic dk. 68)

Yedekler: Volkan, Aziz, Vieira, Uğur, Kerim, Gökhan, Robinho

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kasımpaşa: Fatih, Veigneau, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Fernandes (İlhan dk. 71), Thiam, Quaresma (Heintz dk. 77), Hajradinovic, Koita

Yedekler: Murat, Mehmet, Uğurcan, Çağatay, Furkan, Mustafa, Hakan

Teknik Direktör: Tayfur Havutçu

Goller: Demba Ba (dk. 2 ve 27), Crivelli (dk. 6), Fernandes (dk. 26 k.k.), Elia (dk. 62) (Başakşehir), Quaresma (dk. 66 pen.)

Sarı kartlar: Thiam, Veigneau, Hajradinovic (Kasımpaşa), Crivelli, Demba Ba (Başakşehir)