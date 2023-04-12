Süper Lig ve 1. Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç tarihleri açıklandı

Lig'in 2023-2024 sezonunun 11 Ağustos 2023 tarihinde başlayacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile Spor Toto 1. Lig'in başlangıç tarihini belirledi.

Alınan karara göre Süper Lig ve 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacağı açıklandı.

TFF, sezon planlamalarına ilişkin diğer detayları ise daha sonra açıklayacak.