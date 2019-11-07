Süper Lig’de 11.
Süper Lig'de 11. hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak.
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 9 ve 10 Kasım'da oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Lider Alanyaspor, Trabzonspor ile deplasmanda mücadele edecek. Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk olacakken, Beşiktaş da evinde Denizlispor ile mücadele edecek. Başakşehir ise MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
Yarın
20.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Ali Palabıyık
9 Kasım Cumartesi
15.00 Gençlerbirliği - İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan
17.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.30 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Cüneyt Çakır
10 Kasım Pazar
14.00 Göztepe - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
16.30 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Beşiktaş - Denizlispor: Özgür Yankaya
19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük