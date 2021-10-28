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Süper Lig'de 11. hafta heyecanı

Süper Lig’de 11.

Süper Lig'de 11. hafta Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ile başlayacak.


Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 30 Ekim Cumartesi, 31 Ekim Pazar ve 1 Kasım Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesi Karadeniz derbisine sahne olacak ve Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Galatasaray evinde Gaziantep FK ile oynarken, Fenerbahçe de Konyaspor'a konuk olacak.


Süper Lig'de haftanın programı şöyle:



29 Ekim Cuma


20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor



30 Ekim Cumartesi


13.30 Kasımpaşa - ÖK Yeni Malatyaspor


16.00 Altay - DG Sivasspor


16.00 A. Hatayspor - Beşiktaş


19.00 İH Konyaspor - Fenerbahçe



31 Ekim Pazar


13.30 Y. Kayserispor - Fatih Karagümrük


16.00 A. Alanyaspor - Göztepe


19.00 Galatasaray - Gaziantep FK



1 Kasım Pazartesi


20.00 GZT Giresunspor - FT Antalyaspor


20.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor

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