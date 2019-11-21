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Süper Lig'de 12. hafta heyecanı

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. haftası Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı ile başlayacak.


Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından heyecan devam ediyor. Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşmalar yarın, 23 Kasım Cumartesi, 24 Kasım Pazar ve 25 Kasım Pazartesi oynanacak. Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Lider Sivasspor ise, Kayserispor deplasmanında mücadele edecek. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a, Beşiktaş da Konyaspor'a konuk olacak. Haftanın kapanış maçında ise Antalyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.


Süper Lig'de haftanın programı şöyle:



Yarın


20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu



23 Kasım Cumartesi


15.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler


17.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Cüneyt Çakır


20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus



24 Kasım Pazar


14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - DG Sivasspor: Halis Özkahya


16.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy


16.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Volkan Bayarslan


19.00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan



25 Kasım Pazartesi


20.00 Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek

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