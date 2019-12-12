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Süper Lig'de 15. hafta heyecanı

Süper Lig’de 15.

Süper Lig'de 15. hafta Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.


Süper Lig'de 15. hafta heyecanı 13, 14, 15 ve 16 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Hafta Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. Lider Sivasspor ise sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu hafta Galatasaray Ankaragücü'nü, Beşiktaş da Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Hafta Trabzonspor - Denizlispor ve Medipol Başakşehir - Konyaspor müsabakaları ile sona erecek.


Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlar ve yönetecek hakemler şöyle:



Yarın


20.30 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük



14 Aralık Cumartesi


15.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk


17.30 Gençlerbirliği - Göztepe: Cüneyt Çakır


20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan



15 Aralık Pazar


14.00 Gaziantep FK - İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya


16.30 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık


19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



16 Aralık Pazartesi


20.00 Trabzonspor - Denizlispor: Halis Özkahya


20.00 Medipol Başakşehir - Konyaspor: Hüseyin Göçek

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