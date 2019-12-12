Süper Lig'de 15. hafta Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı 13, 14, 15 ve 16 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Hafta Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. Lider Sivasspor ise sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu hafta Galatasaray Ankaragücü'nü, Beşiktaş da Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Hafta Trabzonspor - Denizlispor ve Medipol Başakşehir - Konyaspor müsabakaları ile sona erecek.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlar ve yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük

14 Aralık Cumartesi

15.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

17.30 Gençlerbirliği - Göztepe: Cüneyt Çakır

20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

15 Aralık Pazar

14.00 Gaziantep FK - İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya

16.30 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16 Aralık Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Denizlispor: Halis Özkahya

20.00 Medipol Başakşehir - Konyaspor: Hüseyin Göçek