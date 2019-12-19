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Süper Lig'de 16. hafta heyecanı

Süper Lig’de 16.

Süper Lig'de 16. hafta Antalyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında derbi mücadelesi yaşanacak.


Süper Lig'in 16. hafta heyecanı yarın, 21, 22 ve 23 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Lider Sivasspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Galatasaray da Göztepe'ye konuk olacak. Hafta Konyaspor - Trabzonspor ve Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor müsabakaları ile sona erecek.


Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:



Yarın


20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus



21 Aralık Cumartesi


15.00 Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık


17.30 Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü: Abdulkadir Bitigen


20.00 Göztepe - Galatasaray: Serkan Tokat



22 Aralık Pazar


14.00 Gençlerbirliği - Sivasspor: Halis Özkahya


16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Başakşehir: Ali Şansalan


19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Cüneyt Çakır



23 Aralık Pazartesi


20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler


20.00 Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek

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