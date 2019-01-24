Spor Toto Süper Lig’de 19.
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasıyla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın, 26 Ocak Cumartesi, 27 Ocak Pazar ve 28 Ocak Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, BB Erzurumspor'u ağırlayacak. Galatasaray, Göztepe ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek. Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u, lider Medipol Başakşehir de Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.30 Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26 Ocak Cumartesi
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Bursaspor
19.00 Göztepe - Galatasaray
27 Ocak Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor
16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor
19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor
28 Ocak Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor
20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor