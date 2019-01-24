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Süper Lig'de 19. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 19.

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasıyla başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın, 26 Ocak Cumartesi, 27 Ocak Pazar ve 28 Ocak Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, BB Erzurumspor'u ağırlayacak. Galatasaray, Göztepe ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek. Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u, lider Medipol Başakşehir de Kasımpaşa'yı ağırlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın programı şöyle:



Yarın


20.30 Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor



26 Ocak Cumartesi


16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Bursaspor


19.00 Göztepe - Galatasaray



27 Ocak Pazar


13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor


16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor


19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor



28 Ocak Pazartesi


20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor


20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa


20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor

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