İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı

Süper Lig’in 2.

Süper Lig'in 2. haftası yarın Yeni Malatyaspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.


Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı yarın, 19, 20 ve 21 Eylül'de oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Yeni Malatyspor, Göztepe'yi ağırlayacak. Haftanın önemli karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek. Fenerbahçe Hatayspor ile, Beşiktaş da Antalyspor ile sahasında mücadele edecek. Trabzonspor ise Denizlispor ile deplasmanda oynayacak.


Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak olan maçlar ve yönetecek hakemler şöyle:



Yarın


20.00 Yeni Malatyaspor - Göztepe: Cüneyt Çakır



19 Eylül Cumartesi


13.30 Gençlerbirliği - İ.H. Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu


16.00 Y.Denizlispor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan


19.00 Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar


19.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler



20 Eylül Pazar


13.30 BB Erzurumspor - DG Sivasspor: Serkan Tokat


16.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa


19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy


19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan



21 Eylül Pazartesi


20.00 Fenerbahçe - A. Hatayspor: Ümit Öztürk

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.