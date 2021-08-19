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Süper Lig'de 2. hafta heyecanı

Süper Lig’in 2.

Süper Lig'in 2. haftası Kayserispor ile Adana Demirspor arasında yarın oynanacak maçla ile başlayacak.


Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yarın, 21 Ağustos, 22 Ağustos ve 23 Ağustos'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Kayserispor, Adana Demirspor'u konuk edecek. Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacakken, Fenerbahçe de sahasında Antalyaspor ile oynayacak. Haftanın son gününde ise Trabzonspor Sivasspor'u, Galatasaray da Hatayspor'u ağırlayacak.


Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:



20 Ağustos Cuma


20.30 Kayserispor - Adana Demirspor



21 Ağustos Cumartesi


19.15 Kasımpaşa - Giresunspor


19.15 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük


21.45 Alanyaspor - Altay


21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş



22 Ağustos Pazar


19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir


21.45 Fenerbahçe - Antalyapor


21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor



23 Ağustos Pazartesi


19.15 Trabzonspor - Sivasspor


21.45 Galatasaray - Hatayspor

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