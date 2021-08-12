İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Süper Lig'de 20 takımın 18'i yerli teknik adamla lige başlayacak

Süper Lig 2021-2022 sezonuna 20 takımdan 18’i geçtiğimiz sezon çalıştığı teknik direktörüyle başlayacak.

Süper Lig 2021-2022 sezonuna 20 takımdan 18'i geçtiğimiz sezon çalıştığı teknik direktörüyle başlayacak. Bu sezon ligdeki teknik direktörlerin 18'i Türk, 2'si de yabancı olacak.


Süper Lig 2021-2022 sezonunda takımların büyük çoğunluğu aynı teknik direktörlerle devam ederken, bazı takımlar da yeni teknik adamlarla sezona merhaba diyecek. Bu sezon 20 takımla oynanacak ligde 18 takım geçtiğimiz sezonki teknik direktörüyle yola devam edecek. 2 takım ise teknik adam değişikliğine gitti.


Bu sezon başında iki takım teknik direktör değişikliği yaptı. Fenerbahçe, Erol Bulut ile yollarını ayırdıktan sonra Portekizli teknik adam Vitor Pereira'yı takımın başına getirdi. Gaziantep FK da yeni sezona Erol Bulut ile başlayacak.


Bu sezon lige yükselen Adana Demirspor, Giresunspor ve Altay, 1. Lig'den Süper Lig'e çıkardığı teknik adamlarıyla yola devam ediyor.



18 Türk, 2 yabancı teknik adam yer alacak


Takımların tercihi ise Türk teknik adamlardan yana oldu. 20 Süper Lig ekibinin 18'i Türk, 2'si de yabancı teknik direktörlerle çalışacak. Fenerbahçe Vitor Pereira ile, Fatih Karagümrük de Francesco Farioli ile çalışacak.


Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek takımların teknik direktörleri şöyle:



Adana Demirspor: Samet Aybaba


Alanyaspor: Çağdaş Atan


Altay: Mustafa Denizli


Antalyaspor: Ersun Yanal


Medipol Başakşehir: Aykut Kocaman


Beşiktaş: Sergen Yalçın


Çaykur Rizespor: Bülent Uygun


Fatih Karagümrük: Francesco Farioli


Fenerbahçe: Vitor Pereira


Galatasaray: Fatih Terim


Gaziantep FK: Erol Bulut


Giresunspor: Hakan Keleş


Göztepe: Ünal Karaman


Hatayspor: Ömer Erdoğan


Kasımpaşa: Şenol Can


Kayserispor: Yalçın Koşukavak


Konyaspor: İlhan Palut


Sivasspor: Rıza Çalımbay


Trabzonspor: Abdullah Avcı


Yeni Malatyaspor: İrfan Buz

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.