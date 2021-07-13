Süper Lig'de 2021-2022 fikstürü belli oldu

10. haftada Beşiktaş-Galatasaray, 13. haftada Galatasaray-Fenerbahçe ve 17. haftada da Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak.

Süper Lig 2021-2022 fikstürü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimiyle belli oldu. Süper Lig kulüplerinin temsilcilerinin yer aldığı fikstür çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri de hazır bulundu. 13 Ağustos'ta başlayacak olan Süper Lig'de ilk yarı 27 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci yarı 7 Ocak'ta başlarken sezon 22 Mayıs'ta son bulacak. Fikstüre göre ligin ilk derbisi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Bir sonraki derbi karşılaşması 13. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek. Ligin son derbisinde ise Fenerbahçe ile Beşiktaş 17. haftada karşı karşıya gelecek.

Hasan Akıncıoğlu: “Galatasaray doğru bir tavır sergilemiştir”

Gerçekleşen kura çekiminde Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu Hasan Akıncıoğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın hazır bulundu. Galatasaray'ın Yunanistan'da yaşadığı test skandalına vurgu yaparak sözlerine başlayan Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu Hasan Akıncıoğlu, “Galatasaray, Atina'da üzücü bir olay yaşadı. Galatasaray, dostluk maçı için gittiği Yunanistan'da dostça olmayan tavırlara maruz kaldı. Devletimiz, federasyonumuz ve spor camiası, Galatasaray'ın yanında olmuştur. Galatasaray da haklı bir tavır göstermiştir. Heyecanlı bir sezonu geride bıraktık. Bugünkü fikstürle, yeni bir sezona daha adım atıyoruz. Şampiyonluk yarışı son haftaya kadar sürdü ve averajla şampiyon belli oldu. Ligde mücadele eden, futbola renk katan tüm takımlara teşekkür ediyoruz. Yeni sezonu 10 takımla oynayacağız. 38 hafta bizleri bekliyor. TFF olarak dileğimiz, salgının tüm etkisinin geçmesi, yeni sezonun da sorun yaşamadan tamamlanmasıdır. Şimdilik sezona yüzde 50 kapasiteyle başlıyoruz. Niyetimiz hiçbir kısıtlama olmadan stadyumların dolması. VAR sistemi her geçen gün daha da değer kazanıyor. Süper Lig'de 3 sezondur VAR'ı uyguluyoruz. Önümüzdeki sezon futbola daha önemli katkılarının olacağını düşünüyoruz. Hakemlerin değil, futbolun konuşulduğu bir sezon diliyoruz. Yeni sezonun her zaman ihtiyacımız olan birlik ve beraberlik ruhuyla geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Süper Lig 2021-2022 sezonu ilk hafta fikstürü şu şekilde:

Giresunspor-Galatasaray

Karagümrük-Gaziantep FK

Galatasaray-Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

Antalyaspor-Göztepe

Sivasspor-Konyaspor

Adana Demirspor-Fenerbahçe

M.Başakşehir-Alanyaspor

Altay-Kayserispor

A.Hatayspor-Kasımpaşa