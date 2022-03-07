Süper Lig'de 21 teknik adam gönderildi

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 28 haftada, kulüpler 21 teknik adamla yollarını ayırdı. 3 büyükler de 20 hafta içerisinde teknik adam değişikliği yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda teknik direktör ayrılıkları sürüyor. Göztepe'nin Teknik Direktör Nestor El Maestro ile yolları ayırmasının ardından 28. hafta itibarıyla takımlar toplam 21 teknik adamla yollarını ayırdı. İlk değişikliği 1. haftada Kasımpaşa yaparken, 3. haftada Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe ve Alanyaspor da teknik direktörleri ile yollarını ayırdı. Sezona Bülent Uygun ile başlayan Rizespor 6. haftada, sezona Aykut Kocaman ile başlayan Başakşehir 8. haftada, sezona Ersun Yanal ile başlayan Antalyaspor ise yine 8. haftada hoca değişikliğine gitti.

Kasımpaşa 3 kez değişikliğe gitti

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa 13 haftada 3. kez teknik direktör değiştirdi. Sezona Şenol Can ile başlayan Kasımpaşa, göreve gelen Cihat Arslan ile de 10. haftada yolları ayırırken, daha sonra takımın başına geçen Hakan Kutlu 3 hafta sonra takımdan ayrıldı.

2'şer kez teknik direktör değişikliğine giden takımlar Rizespor, Altay ve Yeni Malatyaspor oldu.

Aynı sezonda 2 farklı takım

Bu sezon 15. hafta Çaykur Rizespor'dan ayrılan Bülent Korkmaz; 26. hafta takımdan ayrılan Hamza Hamzaoğlu'nun yerine koltuğa oturmuştu. Sezona Karagümrük Teknik Direktörü olarak başlayan Francesco Farioli, ligin 2. yarısı itibarıyla Alanyaspor'un başına geçti. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor ile anlaşan Cihat Arslan ise sezon başında Kasımpaşa'da görev yapmıştı.

3 büyüklerden bir ilk

Bu sezon şampiyonluğun uzağında kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da teknik direktör değişikliğine gitti. Siyah-beyazlılar, geçen sezonu çifte kupayla kapattıkları Sergen Yalçın ile 15. haftada yolları ayırdı. Sarı-lacivertli yönetim ise 5 sene sonra takımın başına yeniden geçen Vitor Pereira'yı 17. hafta sonunda gönderdi. Sarı-kırmızılılar Fatih Terim ile 20. haftada yolları ayırırken, Terim'in 4. dönemi de sona ermiş oldu. 3 büyükler lig tarihinde ilk kez aynı dönem teknik direktörsüz kalmıştı.

6 takım kaldı

Ligde lider konumda olan Trabzonspor ile birlikte Konyaspor, Hatayspor, Gaziantep FK, Sivasspor ve Giresunspor sezona başladığı teknik adamlarla yola devam ediyor.

Süper Lig'de bu sezon Kayserispor, Adana Demirspor, Başakşehir, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük de 1'er kez teknik adam değişikliğine gitti.