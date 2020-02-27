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Süper Lig'de 24. hafta heyecanı

Süper Lig’in 24.

Süper Lig'in 24. haftası Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak karşılaşma ile başlayacak.


Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 29 Şubat, 1 Mart Pazar ve 2 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bu hafta Karadeniz derbi heyecanı yaşanacak ve Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Galatasaray, Gençlerbirliği ile evinde mücadele edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak. Lider Medipol Başakşehir de Gaziantep FK ile sahasında karşı karşıya gelecek.


Süper Lig'de haftanın programı şöyle:



Yarın


20.00 A. Alanyaspor - Beşiktaş: Halis Özkahya



29 Şubat Cumartesi


14.00 İ.H. Konyaspor - Kasımpaşa: Ali Palabyık


17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen


20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan



1 Mart Pazar


13.30 Denizlispor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler


16.00 MKE Ankaragücü - D.G. Sivasspor: Ümit Öztürk


19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler



2 Mart Pazartesi


20.00 M. Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük


20.00 Kayserispor - Göztepe: Mete Kalkavan

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