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Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor-İH Konyaspor müsabakasında Mete Kalkavan düdük çalacak.


Süper Lig'de 25. hafta heyecanı bugün, 12 Şubat Cumartesi, 13 Şubat Pazar ve 14 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) haftanın hakemlerini duyurdu. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre lider Trabzonspor ile en yakın takipçisi Konyaspor arasında oynanacak mücadelenin hakemi Mete Kalkavan oldu.


Haftanın programı ve hakemleri şöyle:



Bugün


20.00 Altay - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus



12 Şubat Cumartesi


16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır


16.00 GZT Giresunspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük


19.00 Galatasaray - Kayserispor: Sarper Barış Saka



13 Şubat Pazar


13.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler


16.00 FT Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler


19.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu


19.00 Trazbzonspor - İH Konyaspor: Mete Kalkavan



14 Şubat Pazartesi


20.00 A.Hatayspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan


20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

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