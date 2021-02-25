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Süper Lig'de 27. hafta heyecanı

Süper Lig’de 27.

Süper Lig'de 27. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. Haftanın önemli müsabakasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.


Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 27 Şubat Cumartesi ve 28 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Konyaspor ile Gaziantep FK ve Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor karşı karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray sahasında BB Erzumspor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise Denizlispor'u konuk edecek. Hafta Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç ile sona erecek.


Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı ve yönetecek hakemler şöyle:



Yarın


16.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Erkan Özdamar


16.00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy


19.00 Beşiktaş - Denizlispor: Cüneyt Çakır



27 Şubat Cumartesi


13.30 Fatih Karagümrük - Alanyaspor: Volkan Bayarslan


13.30 Hatayspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan


16.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor: Özgür Yankaya


16.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus


19.00 Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan



28 Şubat Pazar


16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa


19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

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