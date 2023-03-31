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Süper Lig'de 27. hafta yarın başlayacak

Spor Toto Süper Lig’de 27.

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta yarın oynanacak Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü ve Trabzonspor-Kayserispor müsabakalarıyla başlayacak. Pazar günü ise Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi maçta karşı karşıya gelecek.


Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 2 Nisan Pazar ve 3 Nisan Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü, Trabzonspor'la da Kayserispor karşı karşıya gelecek. 27. hafta pazar günü saat 20.30'da Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sahne olacak. Hafta İstanbulspor - Fatih Karagümrük müsabakasıyla tamamlanacak. Antalyaspor haftayı bay geçecek. Kasımpaşa ve Sivasspor ise Hatayspor ile Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle hükmen galip ilan edilecek.


Ligde 27. haftanın programı şu şekilde:


Yarın


16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü


16.00 Trabzonspor - Kayserispor


20.30 Galatasaray - Adana Demirspor



2 Nisan Pazar


13.30 Ümraniyespor - Konyaspor


16.00 Giresunspor - Corendon Alanyaspor


20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş



3 Nisan Pazartesi


20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük

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