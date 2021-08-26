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Süper Lig'de 3. hafta heyecanı

Süper Lig’de 3.

Süper Lig'de 3. hafta Fraport TAV Antalyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maçla başlayacak.


Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yarın, 28 Ağustos Cumartesi ve 29 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftadan sonra milli araya girilecek. Haftanın açılış müsabakasında Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacak. Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacakken, Fenerbahçe de Altay'a konuk olacak. Trabzonspor ise Giresunspor ile deplasmanda mücadele edecek.


Süper Lig'de 3. haftanın programı şöyle:



Yarın


20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor


21.45 Adana Demirspor - İ.H. Konyaspor



28 Ağustos Cumartesi


19.15 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK


19.15 Medipol Başakşehir - Y. Kayserispor


21.45 A. Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor


21.45 Beşiktaş - V. Fatih Karagümrük



29 Ağustos Pazar


19.15 Kasımpaşa - Galatasaray


19.15 Demir Grup Sivasspor - Göztepe


21.45 GZT Giresunspor - Trabzonspor


21.45 Altay - Fenerbahçe

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