Süper Lig’de 3.
Süper Lig'de 3. hafta Fraport TAV Antalyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maçla başlayacak.
Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yarın, 28 Ağustos Cumartesi ve 29 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftadan sonra milli araya girilecek. Haftanın açılış müsabakasında Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacak. Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacakken, Fenerbahçe de Altay'a konuk olacak. Trabzonspor ise Giresunspor ile deplasmanda mücadele edecek.
Süper Lig'de 3. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor
21.45 Adana Demirspor - İ.H. Konyaspor
28 Ağustos Cumartesi
19.15 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK
19.15 Medipol Başakşehir - Y. Kayserispor
21.45 A. Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor
21.45 Beşiktaş - V. Fatih Karagümrük
29 Ağustos Pazar
19.15 Kasımpaşa - Galatasaray
19.15 Demir Grup Sivasspor - Göztepe
21.45 GZT Giresunspor - Trabzonspor
21.45 Altay - Fenerbahçe