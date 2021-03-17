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Süper Lig'de 31. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 31.

Süper Lig'de 31. hafta oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı. 21 Mart Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.


Süper Lig 31. hafta hakemleri belli oldu. Haftanın maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşmada Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa. Süper Lig 31. hafta hakemleri şu şekilde:



19 Mart Cuma


16.00 Karagümrük-Kayserispor: Bahattin Şimşek


19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan



20 Mart Cumartesi


13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler


16.00 Göztepe-DG Sİvasspor: Yasin Kol


16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Mert Güzenge


19.00 Trabzonspor-Ankaragücü: Zorbay Küçük



21 Mart Pazar


13.30 FTA Antalyaspor-BB Erzurumspor: Erkan Özdamar


13.30 İH Konyaspor-A.Alanyaspor: Koray Gençerler


16.00 Denizlispor-Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu


19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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