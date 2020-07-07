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Süper Lig'de 32. hafta programında değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 32.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 32. hafta müsabaka programında değişiklik yapıldığını açıkladı.


TFF, Süper Lig'de 32. hafta programında değişiklik yaptı. Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor - Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı.


İki mücadele de saat 21.00'de başlayacak.

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