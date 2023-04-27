Süper Lig'de 32. hafta yarın başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın oynanacak Corendon Alanyaspor-Ümraniyespor maçı ile başlayacak. Ligde 32. hafta, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesine sahne olacak.

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 29 Nisan Cumartesi, 30 Nisan Pazar ve 1 Mayıs Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında yarın Corendon Alanyaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. 32. hafta pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş - Galatasaray derbisine sahne olacak. Hafta İstanbulspor - Giresunspor maçıyla tamamlanacak. Adana Demirspor haftayı bay geçecek. Kayserispor ve Başakşehir ise Hatayspor ile Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle hükmen galip ilan edilecek.

Süper Lig'de 32. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Corendon Alanyaspor - Ümraniyespor

29 Nisan Cumartesi

16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor

16.00 Konyaspor - Trabzonspor

19.00 Sivasspor - Fenerbahçe

19.00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa

30 Nisan Pazar

19.00 Beşiktaş - Galatasaray

1 Mayıs Pazartesi

20.00 İstanbulspor - Giresunspor