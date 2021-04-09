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Süper Lig'de 34. hafta heyecanı

Süper Lig’de 34.

Süper Lig'de 34. haftanın açılış maçında Hatayspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.


Süper Lig'de 34. hafta heyecanı yarın, 11 Nisan Pazar ve 12 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Hatayspor, Göztepe'yi ağırlayacak. 33. haftayı BAY geçen Galatasaray bu hafta sahasında Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Lider Beşiktaş ise BB Erzurumspor'a konuk olacak. Fenerbahçe de evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.


Süper Lig'de 34. hafta programı şöyle:



Yarın


13.30 Hatayspor - Göztepe


16.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor


19.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük



11 Nisan Pazar


13.30 Demir Grup Sivasspor - İH Konyaspor


16.00 Hes Kablo Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor


16.00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği


19.00 BB Erzurumspor - Beşiktaş



12 Nisan Pazartesi


16.00 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor


19.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK


19.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor

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