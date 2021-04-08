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Süper Lig'de 35-39. hafta programları açıklandı

2020-2021 Sezonu Süper Lig 35, 36, 37, 38 ve 39.

hafta müsabaka programları açıklandı.


Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. haftaların müsabaka programları açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in son 3 hafta müsabakaları aynı gün ve saatlerde oynanacağı belirtilirken, programın da daha sonra açıklanacağı duyuruldu.



35. hafta


16 Nisan Cuma


16.00 Konyaspor - Kayserispor


16.00 Gençlerbirliği - Sivasspor


19.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor


19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü



17 Nisan Cumartesi


13.30 Denizlispor - BB Erzurumspor


16.00 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor


16.00 Trabzonspor - Hatayspor


19.00 Göztepe - Galatasaray


18 Nisan Pazar 16.00 - Gaziantep - Kasımpaşa


19.00 Başakşehir - Fenerbahçe


Fatih Karagümrük haftayı bay geçmektedir.



36. hafta


20 Nisan Salı


16.00 Kayserispor - Gençlerbirliği


16.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor


16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe


19.00 Hatayspor - Antalyaspor


19.00 Sivasspor - Beşiktaş



21 Nisan Çarşamba


16.00 MKE Ankaragücü - Denizlispor


16.00 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor


19.00 Galatasaray - Trabzonspor



22 Nisan Perşembe


16.00 Alanyaspor - Gaziantep FK


19.00 Kasımpaşa - Başakşehir


Fenerbahçe haftayı bay geçmektedir.



37. hafta


23 Nisan Cuma


19.00 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor


19.00 Beşiktaş - Kayserispor



24 nisan Cumartesi


13.30 Konyaspor - Hatayspor


16.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük


19.00 Denizlispor - Sivasspor


19.00 Antalyaspor - Galatasaray



25 Nisan Pazar


13.30 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü


16.00 Başakşehir - Alanyaspor


16.00 Gaziantep FK - BB Erzurumspor


19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa


Göztepe haftayı bay geçmektedir.



38. hafta


27 Nisan Salı


16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor


19.00 Hatayspor - Gençlerbirliği


19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş



28 Nisan Çarşamba


16.00 Kayserispor - Denizlispor


16.00 Göztepe - Trabzonspor


19.00 Galatasaray - Konyaspor



29 Nisan Perşembe


16.00 BB Erzurumspor - Başakşehir


16.00 Sivasspor - Yeni Malatyaspor


19.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK


19.00 Alanyaspor - Fenerbahçe


Kasımpaşa haftayı bay geçmektedir.



39. hafta


1 Mayıs Cumartesi


16.00 Antalyaspor - Göztepe


19.00 Beşiktaş - Hatayspor



2 Mayıs Pazar


16.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor


16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük


19.00 Gençlerbirliği - Galatasaray



3 Mayıs Pazartesi


16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor


16.00 Yeni Malatyaspor - Kayserispor


16.00 Başakşehir - MKE Ankaragücü


19.00 Gaziantep - Sivasspor


19.00 Fenerbahçe - BB Erzurumspor


Trabzonspor haftayı bay geçmektedir.

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