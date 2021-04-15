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Süper Lig'de 35. hafta heyecanı

Süper Lig’de 35.

Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak. Bu haftayı Fatih Karagümrük maç oynamadan geçirecek.


Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 17 Nisan Cumartesi ve 18 Nisan Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta yarın saat 16.00'daki Konyaspor - Kayserispor ve Gençlerbirliği - Sivasspor müsabakaları ile başlayacak. Lider Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Galatasaray ise deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Hafta Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşma ile sona erecek. Haftayı Fatih Karagümrük BAY olarak geçirecek.


Süper Lig'de 35. hafta programı şöyle:



16.00 İH Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor


16.00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor


19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor


19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü



17 Nisan Cumartesi


13.30 Yukatel Denizlispor - BB Erzurumspor


16.00 Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor


16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor


19.00 Göztepe - Galatasaray



18 Nisan Pazar


16.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa


19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe

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