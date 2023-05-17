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Süper Lig'de 36. haftanın fikstürü açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 36.

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının programı açıklandı. Buna göre söz konusu haftada oynanacak 7 karşılaşmanın tamamı 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de yapılacak.


Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sitesinden yapılan açıklamaya göre tüm maçlar 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'da oynanacak.


Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta programı şöyle:


30 Mayıs Salı


20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor


20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray


20.00 Giresunspor - Trabzonspor


20.00 İstanbulspor - Adana Demirspor


20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa


20.00 Sivasspor - Konyaspor


20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor

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