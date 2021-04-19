Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 36.
Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Çarşamba günü oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçında düdük Mete Kalkavan'da olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 36. haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde Mete Kalkavan, DG Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasında da Fırat Aydınus düdük çalacak.
Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri şöyle:
20 Nisan Salı
16.00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 DG Sivasspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus
19.00 Atakaş Hatayspor - FT Antalyaspor: Bahattin Şimşek
21 Nisan Çarşamba
16.00 MKE Ankaragücü - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
16.00 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Mete Kalkavan
22 Nisan Perşembe
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
19.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu