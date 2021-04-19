Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Çarşamba günü oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçında düdük Mete Kalkavan'da olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 36. haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde Mete Kalkavan, DG Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasında da Fırat Aydınus düdük çalacak.

Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri şöyle:

20 Nisan Salı

16.00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya

19.00 DG Sivasspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus

19.00 Atakaş Hatayspor - FT Antalyaspor: Bahattin Şimşek

21 Nisan Çarşamba

16.00 MKE Ankaragücü - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

16.00 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Mete Kalkavan

22 Nisan Perşembe

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

19.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu