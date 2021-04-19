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Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 36.

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Çarşamba günü oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçında düdük Mete Kalkavan'da olacak.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 36. haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde Mete Kalkavan, DG Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasında da Fırat Aydınus düdük çalacak.


Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri şöyle:



20 Nisan Salı


16.00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy


16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu


16.00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya


19.00 DG Sivasspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus


19.00 Atakaş Hatayspor - FT Antalyaspor: Bahattin Şimşek



21 Nisan Çarşamba


16.00 MKE Ankaragücü - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen


16.00 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık


19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Mete Kalkavan



22 Nisan Perşembe


16.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa


19.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

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