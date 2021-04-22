Süper Lig'de 37. hafta Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yarın, 24 Nisan Cumartesi ve 25 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Lider Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ederken, takipçisi Fenerbahçe de Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak. Üçüncü sırada yer alan Galatasaray ise Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak.

Süper Lig'de 37. hafta programı şöyle:

Yarın

20.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

24 Nisan Cumartesi

13.30 İH Konyaspor- A. Hatayspor

16.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük

20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

20.30 Yukatel Denizlispor - DG Sivasspor

20.30 Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor

25 Nisan Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü

16.00 Gaziantep FK - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

20.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa