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Süper Lig'de 37. hafta heyecanı

Süper Lig’de 37.

Süper Lig'de 37. hafta Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.


Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yarın, 24 Nisan Cumartesi ve 25 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Lider Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ederken, takipçisi Fenerbahçe de Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak. Üçüncü sırada yer alan Galatasaray ise Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak.


Süper Lig'de 37. hafta programı şöyle:



Yarın


20.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor



24 Nisan Cumartesi


13.30 İH Konyaspor- A. Hatayspor


16.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük


20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray


20.30 Yukatel Denizlispor - DG Sivasspor


20.30 Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor



25 Nisan Pazar


13.30 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü


16.00 Gaziantep FK - Büyükşehir Belediye Erzurumspor


16.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor


20.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa

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