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Süper Lig'de 39. hafta heyecanı

Süper Lig’in 39.

Süper Lig'in 39. haftası Beşiktaş ile Hatayaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.


Süper Lig'de 39. hafta heyecanı yarın, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında lider Beşiktaş, Hatayspor'u ağırlayacak. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe de evinde BB Erzurumspor ile karşılaşacak. Üçüncü sırada yer alan Galatasaray ise Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Haftayı Trabzonspor BAY geçirecek.


Ligde 39. hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın


20.30 Beşiktaş - Hatayspor



2 Mayıs Pazar


16.00 İH Konyaspor - Fatih Karagümrük


16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe


16.00 Y. Denizlispor - Çaykur Rizespor


20.30 Gençlerbirliği - Galatasaray



3 Mayıs Pazartesi


16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor


16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü


16.00 Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor


20.30 Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor


20.30 Gaziantep FK - DG Sivasspor

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