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Süper Lig'de 42. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’in son haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'in son haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu. Şampiyonun belli olacağı Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmalarında Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler düdük çalacak.


Süper Lig'in final haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Lider Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında oynayacağı mücadeleyi Fırat Aydınus, Beşiktaş'ın 2 averaj gerisindeki Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağı maçı Cüneyt Çakır ve 2 rakibinin 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'nin Kayserispor ile karşılaşacağı mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig'de 42. haftanın hakemleri şu şekilde:



15 Mayıs Cumartesi


18.00 Ankaragücü-Alanyaspor: Ümit Öztürk


18.00 DG Sivasspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu


18.00 Çaykur Rizespor-M.Başakşehir: Koray Gençerler


18.00 A.Hatayspor-Gaziantep FK: Serkan Tokat


18.00 Karagümrük-Denizlispor: Atilla Karaoğlan


18.00 FT Antalyaspor-İH Konyaspor: Suat Arslanboğa


20.30 Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus


20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu


20.30 Galatasaray-Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır


20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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