Süper Lig'de 5, 6, 7 ve 8. haftaların programları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 5, 6, 7 ve 8. hafta oynanacak karşılaşmaların programlarını açıkladı.

TFF, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Süper Lig'de 5, 6, 7 ve 8. haftalardaki maçların programlarını duyurdu. 6. haftadaki Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi 25 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. 5, 6, 7 ve 8. haftaların programı şöyle:

5. hafta

17 Ekim Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü

16.00 Hes Kablo Kayserispor - DG. Sivasspor

16.00 İH. Konyaspor - Yeni Malatyaspor

19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir FK

18 Ekim Pazar

13.30 A. Hatayspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa

16.00 Fraport-Tav Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü

19.00 Göztepe - Fenerbahçe

19 Ekim Pazartesi

20.00 Galatasaray - A. Alanyaspor

20.00 Gençlerbirliği - Y. Denizlispor

BAY geçen takım: Beşiktaş

6. hafta

23 Ekim Cuma

20.00 Kasımpaşa - Göztepe

24 Ekim Cumartesi

13.30 MKE Ankaragücü - A. Hatayspor

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray

19.00 Medipol Başakşehir FK - Fraport-Tav Antalyaspor

25 Ekim Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

16.00 A. Alanyaspor - Fatih Karagümrük

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - İH. Konyaspor

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

26 Ekim Pazartesi

20.00 DG. Sivasspor - Çaykur Rizespor

20.00 Y. Denizlispor - Beşiktaş

BAY geçen takım: Kayserispor

7. hafta

30 Ekim Cuma

20.00 Fatih Karagümrük - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

31 Ekim Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol Kulübü

16.00 Göztepe - A. Alanyaspor

19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü

1 Kasım Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor

16.00 İH. Konyaspor - Medipol Başakşehir

19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

2 Kasım Pazartesi

20.00 A. Hatayspor - DG. Sivasspor

20.00 Fraport-Tav Antalyaspor - Fenerbahçe

BAY geçen takım: Denizlispor

8. hafta

6 Kasım Cuma

20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş

7 Kasım Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Fraport-Tav Antalyaspor

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe

16.00 A. Alanyaspor - Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe - İH. Konyaspor

8 Kasım Pazar

13.30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük

13.30 Yeni Malatyaspor - Y. Denizlispor

16.00 Hes Kablo Kayserispor - A. Hatayspor

16.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği

19.00 DG. Sivasspor - Galatasaray

BAY geçen takım: Çaykur Rizespor