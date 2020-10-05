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Süper Lig'de 5, 6, 7 ve 8. haftaların programları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 5, 6, 7 ve 8.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 5, 6, 7 ve 8. hafta oynanacak karşılaşmaların programlarını açıkladı.


TFF, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Süper Lig'de 5, 6, 7 ve 8. haftalardaki maçların programlarını duyurdu. 6. haftadaki Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi 25 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. 5, 6, 7 ve 8. haftaların programı şöyle:



5. hafta


17 Ekim Cumartesi


13.30 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü


16.00 Hes Kablo Kayserispor - DG. Sivasspor


16.00 İH. Konyaspor - Yeni Malatyaspor


19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir FK



18 Ekim Pazar


13.30 A. Hatayspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor


16.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa


16.00 Fraport-Tav Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü


19.00 Göztepe - Fenerbahçe



19 Ekim Pazartesi


20.00 Galatasaray - A. Alanyaspor


20.00 Gençlerbirliği - Y. Denizlispor


BAY geçen takım: Beşiktaş



6. hafta


23 Ekim Cuma


20.00 Kasımpaşa - Göztepe



24 Ekim Cumartesi


13.30 MKE Ankaragücü - A. Hatayspor


19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray


19.00 Medipol Başakşehir FK - Fraport-Tav Antalyaspor



25 Ekim Pazar


13.30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği


16.00 A. Alanyaspor - Fatih Karagümrük


16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - İH. Konyaspor


19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor



26 Ekim Pazartesi


20.00 DG. Sivasspor - Çaykur Rizespor


20.00 Y. Denizlispor - Beşiktaş


BAY geçen takım: Kayserispor



7. hafta


30 Ekim Cuma


20.00 Fatih Karagümrük - Büyükşehir Belediye Erzurumspor


20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa



31 Ekim Cumartesi


13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol Kulübü


16.00 Göztepe - A. Alanyaspor


19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü



1 Kasım Pazar


13.30 Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor


16.00 İH. Konyaspor - Medipol Başakşehir


19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor



2 Kasım Pazartesi


20.00 A. Hatayspor - DG. Sivasspor


20.00 Fraport-Tav Antalyaspor - Fenerbahçe


BAY geçen takım: Denizlispor



8. hafta


6 Kasım Cuma


20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş



7 Kasım Cumartesi


13.30 Kasımpaşa - Fraport-Tav Antalyaspor


16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe


16.00 A. Alanyaspor - Trabzonspor


19.00 Fenerbahçe - İH. Konyaspor



8 Kasım Pazar


13.30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük


13.30 Yeni Malatyaspor - Y. Denizlispor


16.00 Hes Kablo Kayserispor - A. Hatayspor


16.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği


19.00 DG. Sivasspor - Galatasaray


BAY geçen takım: Çaykur Rizespor

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