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Süper Lig'de 5. hafta heyecanı

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftası Göztepe-Konyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.


Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yarın, 21 Eylül Cumartesi, 22 Eylül Pazar ve 23 Eylül Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın perdesi yarın İzmir'de oynanacak Göztepe - Konyaspor müsabakasıyla açılacak. Ligin lideri Alanyaspor, Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a konuk olacakken, Fenerbahçe de Ankaragücü'nü ağırlayacak. Haftanın önemli müsabakalarından birine sahne olacak Beşiktaş - Başakşehir maçı ise pazartesi oynanacak.


Süper Lig'de 5. hafta programı ve yönetecek hakemler şöyle:



Yarın


20.30 Göztepe - Konyaspor: Özgür Yankaya



21 Eylül Cumartesi


15.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Koray Gençerler


17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek


20.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen



22 Eylül Pazar


14.00 Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Serkan Tokat


16.30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük


19.00 Btc Turk Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Arda Kardeşler



23 Eylül Pazartesi


20.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu


20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

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