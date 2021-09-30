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Süper Lig'de 8. hafta heyecanı

Süper Lig’de 8.

Süper Lig'de 8. hafta Antalyaspor-Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir maçları ile başlayacak.


Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşma ile start alacak. Haftanı açılış müsabakalarında Antalyaspor - Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük - Başakşehir karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Sivasspor ile, Fenerbahçe de Kasımpaşa ile sahasında mücadele edecek. Trabzonspor da Kayserispor ile deplasmanda oynayacak. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.


Süper Lig'de 8. haftanın programı şöyle:



Yarın


20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor


20.00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir



2 Ekim Cumartesi


13.30 Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor


16.00 Kayserispor - Trabzonspor


16.00 Göztepe - GZT Giresunspor


19.00 Beşiktaş - Sivasspor



3 Ekim Pazar


13.30 Yeni Malatyaspor - Hatayspor


16.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa


16.00 Gaziantep FK - Altay


19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray

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