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Süper Lig'de 9. hafta heyecanı

Süper Lig’de 9.

Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlayacak.


Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam edecek. Ligin 9. haftasının açılış maçında Başakşehir evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Haftanın önemli müsabakasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray ise Konyaspor'u ağırlayacak. Hafta Alanyaspor - Kayserispor ve Hatayspor - Gaziantep FK müsabakaları ile sona erecek.


Süper Lig'de 9. haftanın programı şöyle:



Yarın


20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş



16 Ekim Cumartesi


13.30 GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor


16.00 DG Sivasspor - FT Antalyaspor


19.00 Adana Demirspor - ÖK Yeni Malatyaspor



17 Ekim Pazar


13.30 Kasımpaşa - Göztepe


16.00 Galatasaray - İH Konyaspor


16.00 Altay - Fatih Karagümrük


19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe



18 Ekim Pazartesi


20.00 A. Alanyaspor - Y. Kayserispor


20.00 A. Hatayspor - Gaziantep FK

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