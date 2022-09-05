Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı

hafta müsabaka programı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 8. haftadan itibaren karşılaşmalar 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak belirlendi. TFF internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yayıncı kuruluş ve Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, 6. ve 7. haftalarda müsabaka başlangıç saatleri 17.00 ve 20.00, ligin 8. haftasından itibaren ise 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak planlanmıştır. Dünya Kupası arasından sonra 15. haftadan itibaren oynanacak olan müsabakaların başlama saatleri tekrar değerlendirilecektir. Program, UEFA Kupalarında mücadele eden takımlarımızın müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

FIFA talimatları gereğince milli maç haftaları öncesinde Pazartesi günlerine müsabaka planlanamamaktadır. Bununla birlikte müsabaka programında mücbir sebepler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre değişiklik yapılabilir.”