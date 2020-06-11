İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig'de golcülerin yarışı alev alacak

Süper Lig’de korona virüs nedeniyle verilen aranın ardından oynanacak karşılaşmalarda gözler bir yandan da golcülerde olacak.

Süper Lig'de korona virüs nedeniyle verilen aranın ardından oynanacak karşılaşmalarda gözler bir yandan da golcülerde olacak. Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth 19 golle krallıkta zirvede yer alırken, onu Papiss Cisse, Vedat Muriqi ve Adis Jahovic takip ediyor.


Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta ertelenen Süper Lig'de heyecan yarın başlayacak. Şampiyonluk, Avrupa kupaları ve kümede kalma mücadelelerinin yanı sıra golcülerin de rekabeti kıyasıya olacak. Ligde geride kalan 26 haftada zirvenin sahibi Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth. 24 yaşındaki futbolcu, 19 golle krallık yarışında ilk sırada bulunuyor. Sörloth'un takipçileri ise Papiss Cisse, Vedat Muriqi ve Adis Jahovic.


Alanyaspor'un ligde üst sıralarda yer almasında büyük pay sahibi olan Cisse, rakip fileleri 16 kez havalandırdı. Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcusu Muriqi ile Antalyaspor'un Makedon futbolcusu Jahovic'in ise krallık yarışında 13'er golü bulunuyor.


Beşiktaş'ın milli futbolcusu Burak Yılmaz, 20 maçta 11 gol atarken, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao da oynadığı 14 müsabakada 9 kez gol sevinci yaşadı.


Süper Lig'de geride kalan 27 haftada gol krallığının ilk 10 sırası şöyle:



Alexander Sörloth (Trabzonspor): 26 maç, 19 gol


Papiss Cisse (Alanyaspor): 24 maç, 16 gol


Adis Jahovic (Antalyaspor): 24 maç, 13 gol


Vedat Muriqi (Fenerbahçe): 25 maç, 13 gol


Bogdan Stancu (Gençlerbirliği): 17 maç, 12 gol


Mustapha Yatabare (Sivasspor): 25 maç, 11 gol


Burak Yılmaz (Beşiktaş): 20 maç, 11 gol


Demba Ba (Başakşehir FK): 20 maç, 10 gol


Anthony Nwakaeme (Trabzonspor): 24 maç, 10 gol


Enzo Crivelli (Başakşehir FK): 22 maç, 10 gol

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.