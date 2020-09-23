İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık görev alacak. Yine aynı gün saat 16.00'da ilk düdüğün çalacağı Konyaspor-Beşiktaş karşılaşması ise Abdulkadir Bitigen'in.


Süper Lig'de 3. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:



25 Eylül Cuma


20.00 Fatih Karagümrük-M.Başakşehir: Ali Şansalan



26 Eylül Cumartesi


13.30 Kayserispor-BB Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu


16.00 A.Hatayspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek


16.00 Göztepe-Gaziantep FK: Yasin Kol


19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya



27 Eylül Pazar


13.30 Ç.Rizespor-A.Alanyaspor: Fırat Aydınus


16.00 DG Sivasspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler


16.00 İH Konyaspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen


19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Ali Palabıyık



28 Eylül Pazartesi


20.00 FT Antalyaspor-Denizlispor: Halis Özkahya

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.