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Süper Lig'de ikinci yarının ilk üç haftalık program açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de ilk devre geride kalırken, ikinci devrede oynanacak olan 18, 19 ve 20.

Spor Toto Süper Lig'de ilk devre geride kalırken, ikinci devrede oynanacak olan 18, 19 ve 20. haftanın maç programları belli oldu.


Spor Toto Süper Lig'de ilk devre geçilirken, ikinci yarının ilk 3 haftalık maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 18, 19 ve 20. haftalarda oynanacak müsabakaların programı şu şekilde:



18. Hafta


18 Ocak Cuma


20.30 Akhisarspor - Beşiktaş



19 Ocak Cumartesi


13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe


16.00 Antalyaspor - Kayserispor


19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü



20 Ocak Pazar


13.30 BŞB Erzurumspor - Atiker Konyaspor


16.00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor


19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir



21 Ocak Pazartesi


20.00 Bursaspor - Fenerbahçe


20.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor



19. Hafta


25 Ocak Cuma


20.30 Beşiktaş - BŞB Erzurumspor



26 Ocak Cumartesi


13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor


16.00 Kayserispor - Bursaspor


19.00 Göztepe - Galatasaray



27 Ocak Pazar


16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor


19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor



28 Ocak Pazartesi


20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa


20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor


20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor



20. hafta


1 Şubat Cuma


20.00 Fenerbahçe - Göztepe



2 Şubat Cumartesi


13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor


16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor


16.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü


19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray



3 Şubat Pazar


13.30 BŞB Erzurumspor - Çaykur Rizespor


16.00 Akhisarspor - Medipol Başakşehir


19.00 Antalyaspor - Beşiktaş



4 Şubat Pazartesi


20.00 Bursaspor- Atiker Konyaspor

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