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Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı

Süper Lig’de ilk 3 haftanın programı açıklandı.

Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı. 13 Ağustos'ta başlayacak olan 2021-22 sezonunun açılış maçını şampiyon Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynayacak.


TFF tarafından açıklanan Süper Lig'in ilk 3 haftasındaki programları şöyle:



1. HAFTA


13 Ağustos Cuma


20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor



14 Ağustos Cumartesi


19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü


21.45 Altay - Kayseri


21.45 Hatay - Kasımpaşa



15 Ağustos Pazar


19.15 Medipol Başakşehir - Alanyaspor


21.45 Antalyaspor- Göztepe


21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe



16 Ağustos Pazartesi


19.15 Sivasspor - Konyaspor


19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor


21.45 Giresunspor - Galatasaray



2. HAFTA


20 Ağustos Cuma


20.30 Kayserispor - Adana Demirspor



21 Ağustos Cumartesi


19.15 Kasımpaşa - Giresunspor


19.15 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük


21.45 Alanyaspor - Altay


21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş



22 Ağustos Pazar


19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir


21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor


21.45 Fenerbahçe - Antalyapor



23 Ağustos Pazartesi


19.15 Trabzonspor - Sivasspor


21.5 Galatasaray - Hatayspor



3. HAFTA


27 Ağustos Cuma


20.30 Antalyaspor - Çaykur Rizespor


20.30 Adana Demirspor - Konyaspor



28 Ağustos Cumartesi


19.15 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK


19.15 Medipol Başakşehir - Kayserispor


21.45 Hatayspor - Alanyaspor


21.45 Beşiktaş - Fatih Karagümrük



29 Ağustos Pazar


19.15 Sivasspor - Göztepe


19.15 Kasımpaşa - Galatasaray


21.45 Giresunspor - Trabzonspor


21.45 Altay - Fenerbahçe

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