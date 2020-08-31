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Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 11 Eylül’de başlayacak olan Süper Lig’de ilk 4 haftanın programını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Sezon Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 27 Eylül Pazar saat 19.00'de oynanacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Süper Lig, 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de oynanacak olan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak. Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi, 13 Eylül Pazar saat 20.00'de oynanacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 27 Eylül Pazar saat 19.00'da. Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı şu şekilde:



1. HAFTA


11 Eylül Cuma


20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe



12 Eylül Cumartesi


17.00 DG Sivasspor-Alanyaspor


17.00 Karagümrük-Yeni Malatya


20.00 Göztepe-Denizlispor


20.00 Galatasaray-Gaziantep FK



13 Eylül Pazar


17.00 Ankaragücü-BB Erzurumspor


17.00 Kayserispor-Kasımpaşa


20.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği


20.00 Trabzonspor-Beşiktaş



14 Eylül Pazar


20.00 Hatayspor-Başakşehir



2. HAFTA


18 Eylül Cuma


20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe



19 Eylül Cumartesi


13.30 Gençlerbirliği-Konyaspor


16.00 Denizlispor-Trabzonspor


19.00 Alanyaspor-Kayserispor


19.00 Beşiktaş-Antalyaspor



20 Eylül Pazar


13.30 BB Erzurumspor-Sivasspor


16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor


19.00 Gaziantep FK-Karagümrük


19.00 Başakşehir-Galatasaray



21 Eylül Pazartesi


20.00 Fenerbahçe-Hatayspor



3. HAFTA


25 Eylül Cuma


20.00 Karagümrük-Başakşehir



26 Eylül Cumartesi


13.30 Kayserispor-BB Erzurumspor


16.00 Hatayspor-Kasımpaşa


16.00 Göztepe-Gaziantep FK


19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor



27 Eylül Pazar


13.30 Çaykur Rizespor-Alanyaspor


16.00 Sivasspor-Ankaragücü


16.00 Konyaspor-Beşiktaş


19.00 Galatasaray-Fenerbahçe



28 Eylül Pazartesi


20.00 Antalyaspor-Denizlispor



4. HAFTA


2 Ekim Cuma


20.00 Ankaragücü-Kayserispor


20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor



3 Ekim Cumartesi


13.30 Yeni Malatyaspor-Antalyaspor


16.00 BB Erzurumspor-Çaykur Rizespor


16.00 Başakşehir-Göztepe


19.00 Fenerbahçe-Karagümrük



4 Ekim Pazar


13.30 Denizlispor-Konyaspor


16.00 Alanyaspor-Hatayspor


16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği


19.00 Kasımpaşa-Galatasaray

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