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Süper Lig'de perde açılıyor

Süper Lig’de 2021-2022 sezonu yarın oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla start alacak.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu yarın oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla start alacak.


Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yarın başlayacak. Sezonun açılış mücadelesinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Galatasaray ligin yeni ekiplerinden Giresunspor ile, Fenerbahçe de Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ile Malatya'da oynayacak. Başakşehir de evinde Alanyaspor ile mücadele edecek.


Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta programı şöyle:



Yarın


20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor



14 Ağustos Cumartesi


19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK


21.45 Altay - Kayserispor


21.45 Hatayspor - Kasımpaşa



15 Ağustos Pazar


19.15 Medipol Başakşehir - Alanyaspor


21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe


21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe



16 Ağustos Pazartesi


19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor


19.15 Sivasspor - Konyaspor


21.45 Giresunspor - Galatasaray

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