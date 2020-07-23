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Süper Lig'de son hafta heyecanı

Süper Lig’in 34.

Süper Lig'in 34. ve son haftası Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.


Süper Lig'de son hafta heyecanı yarın, 25 Temmuz Cumartesi ve 26 Temmuz Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray, Antalyapor'a konuk olacak. Şampiyon Medipol Başakşehir pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor ile, Beşiktaş da Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.


Süper Lig'de son haftanın programı şöyle:



Yarın


21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray



25 Temmuz Cumartesi


21.00 Y. Denizlispor - MKE Ankaragücü


21.00 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK


21.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor


21.00 Göztepe - DG Sivasspor


21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş


21.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor


21.00 İH Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor



26 Temmuz Pazar


17.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir

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