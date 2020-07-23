Süper Lig'in 34. ve son haftası Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Süper Lig'de son hafta heyecanı yarın, 25 Temmuz Cumartesi ve 26 Temmuz Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray, Antalyapor'a konuk olacak. Şampiyon Medipol Başakşehir pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor ile, Beşiktaş da Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'de son haftanın programı şöyle:

Yarın

21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

25 Temmuz Cumartesi

21.00 Y. Denizlispor - MKE Ankaragücü

21.00 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK

21.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

21.00 Göztepe - DG Sivasspor

21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş

21.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor

21.00 İH Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor

26 Temmuz Pazar

17.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir